ديالى تسجل 4 اصابات بكورونا بين ملاكاتها الصحية والاجمالي الى 19

2020/06/12 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت تنسيقية المهن الصحية في ديالى عن تسجيل 4 حالات اصابة بفايروس كورونا بين ملاكاتها الصحية .وذكرت التنسيقية في بيان انه تم تسجيل 4 حالات اصابة بمرض كورونا المستجد في صفوف الملاكات الصحية والتي شملت ممرضين اثنين وسائق اسعاف وتقنيا طبي اليرتفع العدد الكلي الى 19 حالة اصاب خلال الفترة الماضية .

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