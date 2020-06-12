الحزب الديمقراطي يكشف عن شرط اميركي لبقاء قواتها في 3 قواعد عراقية

2020/06/12 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي،اليوم الجمعة أن العراق سيحظى بدعم سياسي واقتصادي امريكي.وقال شنكالي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "القوات الاميركية ستبقى في قواعد الاسد، حرير والتاجي مع تخفيض اعداد قواتها بين ٢٥٠٠-٣٠٠٠جندي"، مبينا أن ذلك "بشرط ضمان امن القوات الباقية وحمايتها في العراق وضمان دعم اميركي سياسي، عسكري واقتصادي للعراق، علما ان ايران ومؤيديها لا اعتراض لديهم بالمختصر بعيدا عن التطبيل الاعلامي".واختتم التغريدة بوسم #الحوار_الاستراتيجي.

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