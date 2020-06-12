القضايا «الإدارية والاقتصادية» محور مباحثات المرحلة الثانية من الحوار الكردي في سوريا

2020/06/12 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدرٌ قيادي في #المجلس_الوطني_الكردي، أن المرحلة الثانية من الحوار بين المجلس و حزب #الاتحاد_الديمقراطي، قد بدأت منذ يومين، مشيراً إلى الرغبة الواضحة لدى المتحاورين لإنجاح هذه الجولة من المناقشات التي ستتناول الجوانب الإدارية والاقتصادية.…

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