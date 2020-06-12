رُب ضارّة نافعة.. “كورونا” يُعيد لـ “السمَك” العراقي «عرشَه» محلياً

2020/06/12 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُبّ ضارّة نافعة، هكذا يبدو أن العديد من المجالات والأعمال في #العراق قد استفادت من تفشي فيروس #كورونا في الدول المجاورة له، لتنتعش هذه المجالات في البلاد.صيّادو الأسماك، من بين المستفيدين، إذ «وجد صيادو…

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