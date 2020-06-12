موانئ أم قصر تحقق أكثر من 65 مليار دينار من قيمة الإيرادات الجمركية والضريبية

2020/06/12 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، مجمل الإيرادات المتحققة للفترة من 1 ٱيار ولغاية 11حزيران لعام 2020.واضافت الهيأة في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “مجمل الايرادات بلغت 65,840,172,000 مليار دينار عراقي عن قيمة الإيرادات الكمركية والضريبية التي تم استيفاءها عن الحركة التجارية في منافذ موانئ أم قصر البحرية” واشارت الى ان “هذا […]

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