2020/06/12 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت الحكومتان الأمريكية والعراقية، أن الولايات المتحدة ”ستواصل تقليص“ وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة.وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك عقب انطلاق ”حوارهما الإستراتيجي“، إنه ”في ضوء التقدم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق“.وتابع البيان، إستناداً إلى اتفاقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والولايات المتحدة الامريكية تكشفان نتائج ”حوارهما الإستراتيجي“) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والولايات المتحدة الامريكية تكشفان نتائج ”حوارهما الإستراتيجي“) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).