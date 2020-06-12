المالية النيابية: الحكومة تعتزم تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة

2020/06/12 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

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تعتزم الحكومة تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، لتجاوز الازمة المالية الراهنة

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح، إن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية، مشيرا الى أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب.

وأضاف، أن نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ خمسة مليارات دولار، والداخلي خمسة عشر ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين، لافتا إلى أن التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب.

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