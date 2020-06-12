النقل : وصول 108 عراقيا إلى مطار البصرة ضمن الرحلة الاستثنائية من مصر

2020/06/12 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة عن وصول (108) مواطناً عراقياً قادماً من جمهورية مصر إلى مطار البصرة الدولي على متن الطائرة التي تحمل الطراز B737/YI-ASV .وأوضح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تلقته وكالة اين، ان الرحلة نفذت بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل الجهات الرسمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في مصر بهدف تسهيل اجراءات اعادة المواطنين العراقيين الذين ناشدوا الحكومة العراقية ووزارة النقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والسوشيال ميديا ممن يعانون ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا .وأضاف إن الرحلة غادرت صباح اليوم الاراضي العراقية وعلى متنها المواطنين المصريين العاملين في العراق لغرض اعادتهم الى ديارهم بعد ان كانوا عالقين بسبب فيروس كورونا واثناء عودة الرحلة تم أعادة العراقين العالقين في مصر إلى مطار البصرة الدولي كونهم من سكان المحافظة،مبينا، ان جميع الوافدين على متن الرحلة خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة الصحة العراقية المتواجدة في مطار البصرة الدولي للتأكد من سلامتهم.

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