كردستان تعلن تسجيل حالة وفاة و180 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل حالة وفاة و١٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن حالة الوفاة الوحيدة كانت في محافظة السليمانية التي سجلت أيضاً العدد الأكبر من الإصابات بـ١١٢ حالة.فيما سجلت ٦١ إصابة في أربيل، و٥ في حلبجة […]

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