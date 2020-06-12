2020/06/12 | 20:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تصف تويتر بأنه "آلة للدعاية" بسبب إزالة حسابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تصف تويتر بأنه "آلة للدعاية" بسبب إزالة حسابات) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تصف تويتر بأنه "آلة للدعاية" بسبب إزالة حسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).