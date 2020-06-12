ديالى تسجل 39 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت حالتي وفاة جديدة في السليمانية بكورونا".

واضافت، ان "المتوفين هما رج

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الجمعة، عن شفاء 106حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 1954 حالة.

وقال الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 59

بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الجمعة (12 حزيران 2020)، بإصابة سكرتير خلية الازمة المحلية في المحافظة بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سكرتير خلية الأزمة المحلية في ذي قار، علي الصالحي،&nb

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