2020/06/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السليمانية تسجل حالتي وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - السليمانية
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا في السليمانية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السليمانية تسجل حالتي وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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