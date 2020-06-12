السليمانية تسجل حالتي وفاة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا في السليمانية.

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