2020/06/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، مجمل الإيرادات المتحققة للفترة من 1 ٱيار ولغاية 11حزيرا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية تعلن الايرادات المتحققة في موانئ ام قصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية تعلن الايرادات المتحققة في موانئ ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).