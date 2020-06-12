2020/06/12 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم الجمعة عن تسجيل حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ ان رجلين باعمار ” 74 و 63″ توفيا اليوم في المستشفى بمدينة السليمانية.واضاف البيان: انه في الوقت الذي نقدم فيه التعازي لعائلتي الفقيدين نهيب بالمواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.وكانت الوزارة قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالتين وفاة بكورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالتين وفاة بكورونا في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).