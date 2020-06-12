بعد الجريذي.. القوات الأمنية تلقي القبض على “عكروكه” في أحد سرادق التظاهرات بالتحرير(صور)

2020/06/12 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز القت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى بـ”بعكروكه” قائد أحد السرادق في ساحة التحرير، بعد قتله صاحب خيمة أخرى.وقال مصدر لـ”العهد نيوز” إن “القوات الامنية القت القبض على عكروكه قائد أحد السرادق في ساحة الجمهورية بعدما اعتدى على صاحب خيمة وقتله”.

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