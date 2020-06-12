2020/06/12 | 20:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان تنظيم داعش قصف قرية زراعية محررة شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش قصف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء(60ك شمال شرق بعقوبة) ب3 قذائف هاون سقطت في البساتين الزراعية القريبة من القرية دون اي اصابات بشرية او مادية”.
واضاف المصدر،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقصف قرية ” ام الحنطة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان تنظيم داعش قصف قرية زراعية محررة شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش قصف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء(60ك شمال شرق بعقوبة) ب3 قذائف هاون سقطت في البساتين الزراعية القريبة من القرية دون اي اصابات بشرية او مادية”.
واضاف المصدر،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقصف قرية ” ام الحنطة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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