داعش يقصف قرية ” ام الحنطة” في ديالى

2020/06/12 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان تنظيم داعش قصف قرية زراعية محررة شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش قصف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء(60ك شمال شرق بعقوبة) ب3 قذائف هاون سقطت في البساتين الزراعية القريبة من القرية دون اي اصابات بشرية او مادية”.واضاف المصدر،ان” […]

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