القوميّون العرَب وتعثُّر المشروع الوطني في سوريا

2020/06/12 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من غيرِ المُمكن فهم النّزوات العدوانيّة المُكرّرة تجاه قضية الكُرد في سوريا، وآخرها بيان أصدره لفيفٌ من السوريين الذين تجمعهم رابطة الاستعلاء والعداء القومي، إلا أنه من المهم أن نبحث عن جذر السلوك العدائي تجاه…

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