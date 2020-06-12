المنافذ تفصح عن إيرادات موانئ أم قصر للشهر الماضي

2020/06/12 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، أن الإيرادات المتحققة في منافذ موانئ أم قصر البحرية بلغت أكثر من (65) مليار دينار عراقي.

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