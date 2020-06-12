الحكومة اللبنانية تقرر ضخ دولارات للسوق لمواجهة تدهور الليرة

2020/06/12 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة اللبنانية، متفقة مع المصرف المركزي، البدء بضخ دولارات للسوق المحلية، لمواجهة التدهور في سعر صرف الليرة، فضلاً عن تشكيل خلية أزمة يرأسها وزير المالية لمتابعة التطورات المالية والنقدية.

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