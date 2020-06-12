صحة الاقليم تعلن حصيلة الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

2020/06/12 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة،عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى تسجيل 180 إصابة وحالة وفاة واحدة.وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الذين تم حجرهم حتى الآن بلغ 14853 مواطناً من العائدين من الخارج أو المتلامسين لإصابات مؤكدة بعد حجر 1056مواطناً خلال الـ24 الساعة الماضية، بقي منهم 2365في 40 موقعاً مختلفاً بواقع 217 في أربيل ,22في السليمانية و2126 في دهوك، فيما تم رفع الحجر عن 12488 مواطناً.وأشار البيان إلى تشخيص 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب تسجيل حالة وفاة، بعد إجراء 1926 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية منها 768 في أربيل و549 في السليمانية و470 في دهوك و30 في رابرين و98 في كرميان و11 في حلبجة، ليرتفع عدد الفحوصات الكلية منذ بداية ظهور الفيروس إلى 99025.وأوضحت أن الإصابات الجديدة كانت بواقع 61حالة في أربيل، وحالة وفاة و112 إصابة في محافظة السليمانية وإصابتين في دهوك و5 إصابات في حلبجة.وثمنت الوزارة جهود الأطباء والفرق الصحية، داعيةً المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم والالتزام بالتعليمات الطبية والاتصال بالخط الساخن 122 عند الحاجة.وبهذا يبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان 1892حالة بينها 559حالة شفاء و36 وفاة، فيما يتلقى 1297مصاباً الرعاية الصحية.

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