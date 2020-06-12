بسبب ارتفاع عدد المصابين ..مدير مستشفى الحسين بذي قار يطالب بكادر صحي اضافي

2020/06/12 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلن مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ،اليوم الجمعة، ان" 300 مصاب بفيروس كورونا يرقدون الان داخل ردهات المستشفى.وذكر راجي الياسري ان قرابة الـ300 مصاب بفيروس كورونا يرقدون الان في المستشفى ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.ولفت الى ان المستشفى يعمل الان كعناية مركزة للمصابين ممن هم في حالات حرجة.وطالب الياسري اسناده بكوادر صحية ومتطوعين بسبب ارتفاع عدد المصابين الراقدين في المستشفى.

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