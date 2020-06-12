سقوط 7 قذائف هاون على قرية الحنطة في ديالى

2020/06/12 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، الجمعة، بسقوط سبع قذائف هاون على قرية في أطراف ناحية جلولاء....

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