جرحى وأصوات انفجارات في نزاع عشائري بالبصرة (فيديو)

2020/06/12 | 21:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بنشوب نزاع عشائري استخدمت فيه أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى سماع أصوات انفجارات وأنباء عن سقوط جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا نشب في منطقة حي السلام الواقعة في مركز قضاء الدير شمال محافظة البصرة".

وأوضح أن "النزاع تطور إلى استخدام الأسلحة الثقيلة وسماع أصوات انفجارات، وأنباء عن سقوط ٤ جرحى".

وأشار المصدر إلى "عطل بعض محولات الكهرباء نتيجة إصابتها باطلاقات نارية"، لافتا إلى أن "الأهالي ناشدوا القوات الامنية بالتدخل لإيقاف النزاع".

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