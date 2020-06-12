محافظ واسط يشكو من إهمال الحكومة بما يخص تفشي كورونا بالمحافظة

2020/06/12 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شكا محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، من إهمال حكومي تجاه المحافظة بما يخص تفشي وباء كورونا.وقال المياحي في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” “هناك زيادة لأعداد المصابين وانتشار واسع للوباء في المحافظة و 20% من المسوحات الوبائية تظهر نتائجها موجبة ونخشى من انهيار صحي بسبب زيادة اعداد الاصابات “.وأضاف […]

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