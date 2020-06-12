أخطر مهربي داعش.. القبض على

2020/06/12 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الجمعة، القبض على "أخطر" ناقلي ومهربي الدواعش وعوائلهم، والملقب "ابو نمرة"، في مدينة الموصل.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "فصيل الاستطلاع في قيادة عمليات نينوى، تمكن وبعملية نوعية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن من القاء القبض على أخطر ناقلي ومهربي الدواعش وعوائلهم والملقب بـ (ابو نمر) في حي الرفاعي ايمن الموصل".

وأضاف البيان، أن "ابو نمرة يدير عدة شبكات لنقل وتهريب الإرهابيين بين العراق وسوريا وبعض الدول العربية والاوروبية، ويمتلك علاقات واسعة تسهل عمله، كما قام بمساعدة عناصر ارهابية من خلال تزويدهم بمستمسكات أصولية واسكانهم حسب الطلب، بالاضافة الى انه كان يعمل في تجارة الأموال المزورة والمجمدة".

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