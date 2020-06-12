2020/06/12 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقررات خلية أزمة واسط وتشمل الحظر والغرامات الفورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقررات خلية أزمة واسط وتشمل الحظر والغرامات الفورية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقررات خلية أزمة واسط وتشمل الحظر والغرامات الفورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).