أنتِ أهم مما تتخيلين -أعرفكِ 2- - لمى محمد

2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد أغلب الانتقائيين من سيدات النساء..



الذكور يحبون التعميم..



يعشقون فضفضة المواضيع..



يعتقدون أنهم إنسانيون إلى درجة التماهي مع السماء..



لذلك تجدهم يهتمون ب (القضايا) الكبيرة..



يخصصون القضايا الشخصيّة فقط..



و يعممون القضايا المصيرية حتى تفقد مغزاها...الرجال قلّة قليلة في هذه الأيام..



ومن قلة الرجال علا ضجيج الذكور.-عندما يكون طفلي جائع أرى الحريّة كسرة خبز...عندما يكون ......





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