2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#لمى_محمد أغلب الانتقائيين من سيدات النساء..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتِ أهم مما تتخيلين -أعرفكِ 2- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#لمى_محمد أغلب الانتقائيين من سيدات النساء..
الذكور يحبون التعميم..
يعشقون فضفضة المواضيع..
يعتقدون أنهم إنسانيون إلى درجة التماهي مع السماء..
لذلك تجدهم يهتمون ب (القضايا) الكبيرة..
يخصصون القضايا الشخصيّة فقط..
و يعممون القضايا المصيرية حتى تفقد مغزاها...الرجال قلّة قليلة في هذه الأيام..
ومن قلة الرجال علا ضجيج الذكور.-عندما يكون طفلي جائع أرى الحريّة كسرة خبز...عندما يكون ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتِ أهم مما تتخيلين -أعرفكِ 2- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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