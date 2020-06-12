أنتِ أهم مما تتخيلين -أعرفكِ 2- - لمى محمد


أنتِ أهم مما تتخيلين -أعرفكِ 2- - لمى محمد
2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد أغلب الانتقائيين من سيدات النساء..

الذكور يحبون التعميم..

يعشقون فضفضة المواضيع..

يعتقدون أنهم إنسانيون إلى درجة التماهي مع السماء..

لذلك تجدهم يهتمون ب (القضايا) الكبيرة..

يخصصون القضايا الشخصيّة فقط..

و يعممون القضايا المصيرية حتى تفقد مغزاها...الرجال قلّة قليلة في هذه الأيام..

ومن قلة الرجال علا ضجيج الذكور.-عندما يكون طفلي جائع أرى الحريّة كسرة خبز...عندما يكون ......

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