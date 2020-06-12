في استقالة المثقف في موسم كورونا ! - أحمد زوبدي

2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي استقالة المثقف، أكان حزبيا يساريا أو تقدميا مستقلا إن لم نقل عضويا, أصبحت عملة متداولة منذ أن انهارت الأيديولوجيات وانهارت معها القيم.



في موسم كورونا,أكد المثقف استقالته ولم يقم المثقف إياه بالدعم والتأطير اللازمين للمجتمع وبالخصوص الطبقات الفقيرة والمهمشة المنحدرة من القطاع غير المهيكل ومنها التي توجد على هامش هذا القطاع والمسماة بالطبقة الفقيرة الرثة.في زمن كورونا وقبل هذا الموسم , هناك ال ......





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