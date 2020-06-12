مصر-اثيوبيا ... اشكالية الهيمنة ..؟..1 - اكرم هواس

#اكرم_هواس مصر - اثيوبيا ...
اشكالية الهيمنة..؟؟...1عادت هذه الايام قضية سد النهضة الى الواجهة بشكل اكثر وضوحا في بنيتها السياسية بعد ان هيمنت لفترة الامور الفنية و التقنية و سؤال المحكمة و كذلك محاولة ايجاد طرف ثالث ...
الولايات المتحدة او فرنسا وفق الرؤية المصرية على الاقل..مع كل التقدير للزملاء الباحثين ...
اود ان ابتعد عن الاشكاليات الفنية و التقنية..
كما اريد ان اعبر بسرعة ايضا موضوع عر ......
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