مصر-اثيوبيا ... اشكالية الهيمنة ..؟..1 - اكرم هواس

2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس مصر - اثيوبيا ...



اشكالية الهيمنة..؟؟...1عادت هذه الايام قضية سد النهضة الى الواجهة بشكل اكثر وضوحا في بنيتها السياسية بعد ان هيمنت لفترة الامور الفنية و التقنية و سؤال المحكمة و كذلك محاولة ايجاد طرف ثالث ...



الولايات المتحدة او فرنسا وفق الرؤية المصرية على الاقل..مع كل التقدير للزملاء الباحثين ...



اود ان ابتعد عن الاشكاليات الفنية و التقنية..



كما اريد ان اعبر بسرعة ايضا موضوع عر ......





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