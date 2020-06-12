2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجتم من باب وعرة جبار فريح شريدة في الوقت الذي ينوي فيه الدكتور علي الوردي للسفر سنة 1947 الى امريكا للحصول على شهادة العليا الماجستير والدكتوراه كان اهلي قبل ولادتي يعيشون في قرية على الحدود العراقية مع ايران اسمها على اسم قبيلتي ( الطعان) احد قبائل بني لام .فكانت لديهم نية […]

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