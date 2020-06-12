2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20عاماً على رحيل حافظ الأسد من ربيع دمشق إلى الحرب الأهلية { بيروت, (أ ف ب) – عند وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد، أمل السوريون بتغيير مع تبوء نجله الشاب سدّة الرئاسة.لكن بعد عشرين عاماً، يرئس الرئيس الحالي بشار الأسد بلداً معزولاً مزّقته الحرب وأنهكت العقوبات اقتصاده.وتسلّم الأسد الإبن […]

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