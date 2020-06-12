2020/06/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزرعة باقلاء الصرافية المنتزه الوحيد ببغداد – طارق حرب من معالم بغداد في بداية القرن العشرين واستمرت لفترة مزرعة ( الباگله) الباقلاء التي تقع شمال بغداد التراثيه بين شارع محلة الوزيريه الحاليه وبين الشارع الذاهب الى منطقة الاعظميه اذ ان كل تلك المنطقه المحصوره بين باب المعظم والاعظميه والمسماة محلة نجيب […]

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