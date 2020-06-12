للمرة الأولى ..رصد الحالة الخامسة للمادة في الفضاء

2020/06/12 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رصد علماء الحالة الخامسة للمادة في الفضاء للمرة الأولى ما يوفر لمحة غير مسبوقة قد تساعد في حل بعض ألغاز الكون الكمّي الأكثر استعصاء.ومكثفات بوز-اينشتاين، التي تنبأ بوجودها ألبرت أينشتاين وعالم الرياضيات الهندي ساتيندرا ناث بوز قبل قرن تقريبا، تتشكل عندما يتم تبريد ذرات عناصر معينة إلى ما يقرب من الصفر المطلق (0 كيلفن […]

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