بالفيديو.. احتجاجات غاضبة في لبنان وإغلاقات وتبادل للاتهامات بين المسؤولين حول انهيار الليرة

2020/06/12 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ارتفاع سعر صرف الدولار بعيد عن العفوية، بينما عقدت الحكومة اجتماعين اليوم لم يبحثا إقالة حاكم مصرف لبنان على وقع احتجاجات خلّفت مصابين وإغلاقات للمحال التجارية.وأضاف عون -في تصريحات بمستهل جلسة ثانية للحكومة اليوم الجمعة عقدتا في القصر الرئاسي- أن الخسائر الضخمة في النظام المالي، […]

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