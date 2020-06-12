الوكالة السويدية تدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق

2020/06/12 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية دعماً مالياً بلغت قيمته 16 مليون كرونة سويدية (ما يقارب 1.73 مليون دولاراً أميركياً) لاستجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) في العراق.وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أطلق في شهر أيار من هذا العام خطة الاستجابة لجائحة كوفيد 19 في العراق بهدف جمع 1.7 […]

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