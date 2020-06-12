تحويل مبلغ مليار دينار لمزارعي الحنطة في كربلاء

2020/06/12 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن قائمقام قضاء عين التمر( 95 كم غربي كربلاء) رائد المشهداني ، مساء الجمعة ، عن ” تحويل مبلغ مليار دينار الى حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب من وزارة الزراعة ، لغرض توزيع المبالغ الى مزارعي المحافظة لمحصول الحنطة “.وقال المشهداني في تصريح لــــ ( […]

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