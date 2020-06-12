صلاح الدين تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا هذا توزيعها الجغرافي

2020/06/12 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم اليوم تشخيص إصابة 28 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين، بعد أن ظهور نتائج الفحص المختبري بانها موجبة”.وأضافت، أن “الإصابات توزعت في بلد […]

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