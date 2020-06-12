الكعبي يُعزي بالفقيد المدرب علي هادي

2020/06/12 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، الأوساط الرياضية العراقية والأسرة الكروية، بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب العراقي "علي هادي".

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