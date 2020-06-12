صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي وتفاصيل الاصابات بكورونا

2020/06/12 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف الموقف الوبائي في المحافظة .وجاء في بيان لها " نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية باجراء 506 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة(PCR )وتبين من خلال الفحوصات وجود 83 حالة حاملة للفايروس وعلى النحو التالي :-- ستة وثلاثون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .- سبعة واربعون حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية .التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :- المشخاب / 8- المناذرة / 5- الحيرة / 4 - النجف / حي السواق 4 - النجف / حي السعد 3- النجف / حي الحنانة 1- النجف / حي الجامعة 1- النجف / حي الجمعية 3- النجف/ حي الشعراء 1- النجف / حي الغدير 1- النجف / حي العسكري 3 - النجف / شارع المدينة 3- النجف / حي القدس 1- النجف / حي الميلاد 2 - النجف / راقدين في مستشفئ الحكيم 5- النجف / حي الوفاء 2- النجف / مجمع قنبر 2- النجف / حي السلام 1- النجف / حي النداء 3- النجف / حي النصر 3- النجف / حي العروبة 1- النجف / شارع ابو صخير 2- النجف / حي العدالة 1- النجف / حي المهندسين 1- النجف / حي الغري 1- النجف / حي الانصار 3- النجف / حي الشرطة 1- النجف / قرية الغدير 1- النجف / حي الرحمة 1- داخل مطار النجف 1- الكوفة / البراكية 3 - الكوفة شارع المطار 2- الكوفة / السهيلية 2- الكوفة / حي ميسان 2- الكوفة / شارع المعمل 1- الكوفة / 2- ناحية القادسية / قرب مركز الشرطة 1- ناحية الحيدرية 1- من بين الاصابات اعلاه (8) اصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- الوفيات : 2 - الاول رجل بعمر 45 سنة - البراكية- و الثانية امرأة بعمر 63 سنة - حي ميثم التمار ( وصلا امس الاول بوضع حرج جدا الئ المستشفئ ادخلا الانعاش الرئوي في الطوارئ وتم اخذ العينات منهما وظهر انهما مصابان و توفيا يوم امس )- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 841مجموع حالات الشفاء : 367مجموع الوفيات : 12الراقدين : 462 مجموع الاصابات بين المنتسبين : 76.

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