ازمة واسط تصدر قرارات جديدة و تمدد العطلة الرسمية

2020/06/12 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلنت خلية الأزمة في واسط، تمديد العطلة الرسمية من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس باستثناء منتسبي دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.وجاء في قرارات الخلية الاتي :- الاستمرار بمنح العطلة الرسمية من يوم الاحد القادم الى يوم الخميس باستثناء منتسبي دوائر الصحة و الاجهزة الامنية و الخدمية وكل مايتعلق بالمشاريع الخدمية العاملة في المحافظة.- فرض حظر التجوال الكلي من يوم الاحد و يبدء من الساعة السادسة عصراً الى الساعة السادسة صباحاً.- فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة صباحا الى السادسة عصراً ويشمل منع التنقل بين الاقضية والنواحي وغلق مداخل المحافظة الخارجية بشكل تام.- غلق كافة المطاعم و بدون استثناء ( ماعدى تلك التي تعمل بنظام التوصيل المجاني ) و كذلك المقاهي و قاعات المناسبات و المسابح و عدم اقامة مجالس العزاء ومنع أقامة تجمعات الاعراس.- تشكيل مفارز من الاجهزة الامنية في كافة المناطق لمنع التجمعات العامة والتجوال بين المناطق مع نشر تعليمات وأرشادات الوقاية من خلال مكبرات الصوت.- السماح لاصحاب العيادات الطبية بالعمل من الساعة الثانية ظهراً و حتى السادسة عصراً كذلك السماح للصيدليات من التاسعة صباحاً الى الساعة 9 ليلاً- التأكيد على مديرية مرور واسط بفرض الغرامات لكل من يخالف قرارات خلية الازمة خصوصاً في السيطرات الخارجية- توجيه كافة المولات و الاسواق و المحلات التجارية و المصارف الحكومية و الاهلية بتجهيز مداخلها بغرف التعقيم و كذلك توفير مواد التعقيم و الكمامات و الكفوف في الداخل وسيتم منع مزاولة عمل أي من لا يلتزم بذلك.- يلتزم معمل نسيج الكوت بعدم زيادة اسعار الكمامات عن السعر الرسمي المعتاد وفتح مراكز بيع مباشر في اكثر من مكان.- يسمح بمرور العجلات التي يرتدي ركابها الكمامات والكفوف حصراً من جميع السيطرات الداخلية ضمن الوحدات الادارية.- فرض غرامة 50 الف دينار عن كل محل او صاحب اسواق لم يلتزم بشروط الوقاية وخاصة أرتداء الكفوف والكمامات ( وتذهب تلك الغرامات لقسم تعظيم الموارد المحلية من خلال تشكيل لجان غرامات فورية ).

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