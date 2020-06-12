2020/06/12 | 21:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني يؤكد ان الكتل السياسية لم تكن مساندتها للكاظمي لحل الازمات بالمستوى المطلوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يؤكد ان الكتل السياسية لم تكن مساندتها للكاظمي لحل الازمات بالمستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يؤكد ان الكتل السياسية لم تكن مساندتها للكاظمي لحل الازمات بالمستوى المطلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).