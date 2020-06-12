2020/06/12 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يُعزي الرياضة العراقية والاُسرة الكروية بوفاة فقيدها المدرب " علي هادي " هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يُعزي الرياضة العراقية والاُسرة الكروية بوفاة فقيدها المدرب " علي هادي ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يُعزي الرياضة العراقية والاُسرة الكروية بوفاة فقيدها المدرب " علي هادي ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).