2020/06/12 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: عند ظهور داعش بالعراق فأن امريكا قطعت علينا جميع الامدادات العسكرية/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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