2020/06/12 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية انها لم تكشف عن أي معلومات تدل على وجود إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الأم إلى طفلها عبر الرضاعة الطبيعية.وقال كبير خبراء قسم الصحة الإنجابية والبحوث في المنظمة، أنجو بانيرجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “رصدنا عناصر من الفيروس في حليب الأم، لكننا لم نعثر على الفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الرضع عبر حليب الأم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تكشف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الرضع عبر حليب الأم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).