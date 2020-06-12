واسط تخفف قيود الحظر مع تمديد تعطيل الدوام الحكومي

2020/06/12 | 21:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت خلية الازمة في محافظة واسط، يوم الجمعة، 11 قرارا جديدا بخصوص القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا بينها تخفيف قيود حظر التجوال مع استمرار تعطيل الدوام الحكومي.

وقررت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الاستمرار بمنح العطلة الرسمية من يوم الاحد القادم الى يوم الخميس باستثناء منتسبي دوائر الصحة و الاجهزة الامنية و الخدمية وكل مايتعلق بالمشاريع الخدمية العاملة في المحافظة".

كما قررت "فرض حظر التجوال الكلي من يوم الاحد و يبدء من الساعة السادسة عصراً الى الساعة السادسة صباحاً، وفرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة صباحا الى السادسة عصراً ويشمل منع التنقل بين الاقضية والنواحي وغلق مداخل المحافظة الخارجية بشكل تام".

ومن ضمن قرارات الخلية "غلق كافة المطاعم و بدون استثناء (ماعدا تلك التي تعمل بنظام التوصيل المجاني) و كذلك المقاهي و قاعات المناسبات و المسابح و عدم اقامة مجالس العزاء ومنع أقامة تجمعات الاعراس".

وأشارت إلى "تشكيل مفارز من الاجهزة الامنية في كافة المناطق لمنع التجمعات العامة والتجوال بين المناطق مع نشر تعليمات وأرشادات الوقاية من خلال مكبرات الصوت".

ولفتت الخلية إلى "السماح لاصحاب العيادات الطبية بالعمل من الساعة الثانية ظهراً و حتى السادسة عصراً كذلك السماح للصيدليات من التاسعة صباحاً الى الساعة 9 ليلاً، مع التأكيد على مديرية مرور واسط بفرض الغرامات لكل من يخالف قرارات خلية الازمة خصوصاً في السيطرات الخارجية".

ووجهت الخلية، المولات والاسواق والمحلات التجارية والمصارف الحكومية والاهلية بـ"تجهيز مداخلها بغرف التعقيم و كذلك توفير مواد التعقيم و الكمامات و الكفوف في الداخل وسيتم منع مزاولة عمل أي من لا يلتزم بذلك".

وأضافت "يلتزم معمل نسيج الكوت بعدم زيادة اسعار الكمامات عن السعر الرسمي المعتاد وفتح مراكز بيع مباشر في اكثر من مكان".

وتابعت الخلية "يسمح بمرور العجلات التي يرتدي ركابها الكمامات والكفوف حصراً من جميع السيطرات الداخلية ضمن الوحدات الإدارية".

ولفتت إلى "فرض غرامة 50 الف دينار عن كل محل او صاحب اسواق لم يلتزم بشروط الوقاية وخاصة أرتداء الكفوف والكمامات ( وتذهب تلك الغرامات لقسم تعظيم الموارد المحلية من خلال تشكيل لجان غرامات فورية)".

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