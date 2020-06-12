“كورونا” يهدد نحو 400 مليون إنسان إضافي بـ «الفقر المدقع»

2020/06/12 | 22:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن “المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي” التابع للأمم المتحدة، أن نحو 395 مليون إنسان إضافي، باتوا مهددين بدخول مرحلة الفقر المدقع، نتيجة، انتشار فيروس #كورونا وما تسبب به من عواقب اقتصادية على…

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