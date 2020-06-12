صخور تحتفظ بكائن غريب عاش قبل أكثر من 100 مليون عام

2020/06/12 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر شاب على صخرة احتفظت بكائن غريب، عاش قبل حوالي 120 مليون عام، بطريقة رائعة حيث حافظت على شكله وحجمه وأبعاده.ووجد الشاب وثيو فيكرز الطالب في جامعة “جاك وونفور” البريطانية، أحفورة قديمة جدا حفظت بطريقة رائعة في جزيرة كيرت البريطانية.ويبلغ وزن القطعة الأحفورية نحو 100 كيلوغراما، ويبلغ قطرها نحو 55 سنتيمترا، ويقدر عمرها بنحو […]

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