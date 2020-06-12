2020/06/12 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفاء ..مدوّرة بجانب الجسر المعلّق بلدية الكرادة تعيد تأهيل أجمل حديقة في بغداد بغداد – الزمان استنفرت بلدية الكرادة ملاكاته الهندسية وعمالها ، وقامت بعملية تاهيل كبيرة لحديقة الوفاء (الحديقة المدورة) التي تقع بجانب الجسر المعلق ..وكانت ومازالت محط اعجاب البغداديين .بدات اعمال الصيانة والتاهيل منذ ايام و على […]

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