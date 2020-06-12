2020/06/12 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النخب الاكاديمية بين التهميش وتخفيض الرواتب – نهلة نجاح عبد الله تزايدت المناقشات والجدالات الحادة في مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة بين بعض افراد المجتمع والنخب الاكاديمية بعد الانتقادات اللاذعة والسخرية إزاء رفع النخب الاكاديمية أصواتهم بالضد من القرارات المطروحة لاستقطاع رواتبهم والتي اُثيرت بعد ارسال الموازنة الى مجلس النواب العراقي ، […]

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