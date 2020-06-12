2020/06/12 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمدانية تعلن جهوزيتها لإجراء الإختبارات الإلكترونية الفرات الأوسط التقنية تستكمل متطلبات الإمتحان النهائي بغداد – الزمان تواصل جامعة الفرات الأوسط التقنية بأقسامها العلمية وملاكاتها التدريسية استكمال استعداداتها لإداء الامتحان الإلكتروني النهائي لطلبة الدراسات العليا في الاختصاصات الهندسية والعلمية وعقدت جلسة تشاورية بشأن المنصات الإلكترونية المتاحة ودرست معايير اختيار المنصة المناسبة.وقال […]

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